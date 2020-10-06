صالح جمعة يتألق فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة إنبى.. شاهد

شارك صالح جمعة لاعب النادي الأهلي جمهورة عبر "استوري" علي حسابه الشخصي بموقع إنستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع النادي الاهلي. وتألق صالح جمعة فى التدريب تحت قيادة موسيماني مدرب الأهلي الجديد استعدادا لمواجهة إنبي في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي تغلب على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجايي لاعبي الفريق؛ لمواجهة إنبي المقرر لها غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «أجايي» و«الشيخ» تواجدا في تدريبات الكرة وأصبحا جاهزين لمباراة انبي المقبلة بعد تعافيهما من الإجهاد العضلي العام.



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