أسوأ 5 فرق في الميركاتو الصيفي الأوروبي

انتهت أمس الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

فترة انتقالات اعتقد البعض أن فيروس كورونا سيجعلها الأسوأ، ولكن مع ذلك فأن هناك عديد من الفرق استغلت الميركاتو الصيفي على الوجه الأمثل وضخت فيه العديد من الأموال.

وفي ظل وجود بعض الأندية التي ضخت فيها الأندية الملايين من الأموال، توجد بعض الفرق أيضًا تضررت بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 فرق تضررت في فترة الميركاتو الصيفية

ريال مدريد

هو أكثر الفرق التي خرجت خالية الوفاض في الميركاتو الصيفي وخسرت فيه أيضًا.. نادي ريال مدريد أغنى الأندية في العالم وأكبرها لم يبرم أي صفقة في الميركاتو الصيفي للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب، إضافة إلى أنه رحل منه أيضًا العديد من اللاعبين سواء بقيمة مادية أو مجانًا مثل جيمس رودريجيز وجاريث بيل وأشرف حكيمي وسيرجيو ريجيليون

برشلونة

بعد نكبة بايرن ميونخ، خرجت إدارة نادي برشلونة تتحدث عن إعادة هيكلة، ولكن مفهوم إعادة الهيكلة بالنسبة لهم كان تقريبًا ببيع اللاعبين دون تعويضهم بآخرين.

رحل عن برشلونة كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال و راكيتيتش وسيميدو وتويبو ورافينيا وأرثر ميلو، وتعاقد فقط مع بيانيتش وسيرجينو ديست.

برشلونة فشل في التعاقد مع أهدافه الرئيسية نيمار، لوتارو مارتينيز، ديباي، إيريك جارسيا في ميركاتو سيء للنادي الكتالوني

ليفربول

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لم يبرم سوى صفقتين بالتعاقد مع كوستاس تسيمكاس وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا، رغم حاجة الفريق لتدعيمات في خط الدفاع وحراسة المرمى على سبيل المثال، وهو ما ظهر في مباراة أستون فيلا الأخيرة

مانشستر يونايتد

تعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي دوني فان دي بيك وهو الذي يلعب في نفس مركز الفرنسي بول بوجبا والبرتغالي برونو فيرنانديز، في صفقة غير مفهومة لذا رأيناه يجلس على دكة البدلاء منذ انطلاق البريميرليج.

يونايتد بخلاف ذلك تعاقد مع أليكس تيليس الظهير الأيسر لبورتو، إضافة إلى كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق مجانًا في ميركاتو لم يرض طموحات مشجعيه.

نابولي

نابولي الإيطالي تعاقد مع أوشيمين من نابولي مقابل 80 مليون يورو رغم ظهوره بشكل جيد في موسم واحد، إضافة إلى التعاقد مع باكياكو على سبيل الإعارة، في ميركاتو لم يكن جيدًا لفريق الجنوب الإيطالي