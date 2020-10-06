قميص الأساطير.. الكشف عن رقم كافاني مع مانشستر يونايتد

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن أمس الاثنين، عن تعاقده مع الأوروجواياني إدينسون كافاني مجانًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر نادي مانشستر يونايتد قائمة بأرقام لاعبيه للموسم الجديد 2020-2021، والتي كشفت عن ارتداء كافاني للقميص رقم 7 مع الفريق.
ويعد الرقم 7 هو رقم الأساطير في مانشستر يونايتد، فارتداه الفرنسي كانتونا من قبل أعقبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن بعد ذلك لم يوفق من ارتداه وهم الهولندي ممفيس ديباي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والتشيلي أليكسس سانشيز.
وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة كبيرة من توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.
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