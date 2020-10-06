فييرا يقود الإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري. وجاء تشكيل الإنتاج كالتالي:- حراسة المرمي : عامر عامر خط الدفاع: علي فتحي - محمد بازوكا- محمود البدري- أحمد علي خط الوسط: محمد عادل - محمود عادل- غنام محمد- عبد الرحمن شيكا خط الهجوم: محمد رجب - محمد فييرا. ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد "37" نقطة بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد "35" نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

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