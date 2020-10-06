الدوري المصري| شوط أول سلبي بين الإنتاج الحربي والإسماعيلي

خط الدفاع: علي فتحي - محمد بازوكا- محمود البدري- أحمد علي خط الوسط: محمد عادل - محمود عادل- غنام محمد- عبد الرحمن شيكا خط الهجوم: محمد رجب - محمد فييرا. حارس مرمى: محمد فوزى. خط الدفاع : محمود البدرى – محمد عمار – محمد هاشم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش - همام طارق -وجيه عبد الحكيم خط الهجوم .. محمد الشامى. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد مجدى – محمد بيومى – ابراهيم ابو اليزيد – نادر رمضان – محمد صادق – محمد حمدى زكى – محمد مخلوف – محمد نصر – حازم مرسى ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد "37" نقطة بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد "35" نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري

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