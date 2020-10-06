إنتر ميلان يعلن قائمته لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021. وجاءت القائمة كالآتي: في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش – إينوت رادو – فيليب ستانكوفيتش خط الدفاع: أشرف حكيمي – ستيفن دي فري – ألكسندر كولاروف – أندريا رانوكيا – أشلي يونج – دي أمبروزيو – ماتيو دارميان – ميلان سكرينيار – أندريا باستوني خط الوسط: روبرتو جاليارديني – ستيفانو سينسي – إيفان بيريشيتش – أرتورو فيدال – نيكولو باريلا – كريستان إريكسن – رادجا ناينجولان – مارسيلو بروزوفيتش – موريتي خط الهجوم: أليكسيس سانشيز – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز - أندريا بينامونتي ويتواجد فريق إنتر في المجموعة الثانية رفقة فرق ريال مدريد الإسباني وشاختار دونستيك الأوكراني وبروسيا مونشجلادباخ الألماني.

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