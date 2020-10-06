الدرب الأحمر ينسحب من مواجهة صالات المنيا ويهديه 3 نقاط

حصد فريق كرة الصالات بنادي المنيا 3 نقاط اليوم، عقب انسحاب فريق الدرب الأحمر من المباراة التي كان من المقرر عقدها في السادسة من مساء اليوم بالدوري الممتاز، كأولى المباريات للفريقين عقب استئناف الدوري مرة أخرى.
وقال ياسر مصطفى مدير الكرة لفريق صالات المنيا، إن الفريق المنافس لم يصل إلى صالة الملعب باستاد المنيا، وانتظره طاقم الحكام لمدة 15 دقيقة بأرض الملعب ولم يصل الفريق، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنيا وحصوله على النقاط الثلاثة.
بذلك الفوز يرتفع رصيد فريق المنيا إلى 26 نقطة في المركز الرابع ويليه فريق البنك الأهلى برصيد 24 نقطة.
ويضم الجهاز الفني لفريق صالات المنيا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، ياسر مصطفى مديرا للكره، بسيوني مدرب عام ، مصطفى جلال مدرب احمال ولياقة بدنية، رضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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