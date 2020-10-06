جلسة تأييد.. لاعبو الزمالك يدعمون مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه رسائل دعم ومساندة للمستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

و قام اللاعبون بتوجيه رسالة قوية للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للوقوف بجانب رئيس النادي ودعمه .

يأتي ذلك كرد قوي وتصد لقرارات اللجنة الأوليمبية الأخيرة ضد نادي الزمالك والمتمثلة في رئيسة المستشار مرتضي منصور.

وقرر نجوم ورموز كرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة تأييد للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي وفى الساعة الواحده والنصف ظهر غد الأربعاء.

وتاتي جلسة التأييد لرئيس للزمالك من أجل مساندته فى التصدي ورفض قرار اللجنة الأوليمبية الخاص بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك.

من جانبه أكد فاروق جعفر وطارق يحيى أن نجوم النادي القدامى عليهم دور كبير في مساندة رئيس النادي باعتباره رمز الزمالك وصاحب إنجازات يشهد بها القاصي والداني.