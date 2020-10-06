لماذا تم إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة واحدة؟.. لائحة اتحاد الكرة تجيب

أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قراراتها تنبع من لائحتها المعلنة التي نسخت منذ صدورها أي لوائح عقابية أخرى.

كان ذلك ردًا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، ضد فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، مشيرةً إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى، وماهية الاعتداء وهل هو جسدي أو لفظي، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة.

وفيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه؛ فتأتي العقوبة من إطلاقات لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ويمكن التظلم منها خلال 72 ساعة فقط.

وعن سبب تأخر إعلان قرارات اللجنة وما ترتب على ذلك من أداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي بها والذي حددته المادة 16 من اللائحة إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.

ولما انتهت لجنة الانضباط من اجتماعها في وقت متأخر من مساء الاثنين ختمت قرارها الخاص باللاعب بأن العقوبة تسري اعتبارا من 6 أكتوبر أي اليوم التالي لاجتماع اللجنة والذي قامت خلاله إدارة الاتحاد بإخطار النادي رسميا بالعقوبة.

أما لماذا سرت عقوبة فرجاني اعتبارا من مباراة سموحة، فذلك لكونه تم طرده في المباراة السابقة فتم ايقافه تلقائيا دون الحاجة لإخطاره بالإيقاف، ولذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه تتضمن الإيقاف التلقائي والعقوبة الخاصة بالمخالفة التي ارتكبها ومجموعها 6 مباريات.