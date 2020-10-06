تعرف على سر غياب نجم الأهلى عن مباراة إنبى بالدوري

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يغيب عن مباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب.
ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة. وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاص بإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجايي لاعبي الفريق؛ لمواجهة إنبي المقرر لها غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف: «أجايي» و«الشيخ» تواجدا في تدريبات الكرة وأصبحا جاهزين لمباراة انبي المقبلة بعد تعافيهما من الإجهاد العضلي العام.
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