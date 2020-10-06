الألماني ماريو جوتزه يقترب من الانتقال لـ أيندهوفن الهولندي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الألماني ماريو جوتزه، اقترب من الانتقال لصفوف أيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال مجانية.

وذكرت صحيفة تيليجراف الهولندية أن جوتزه أتم اتفاقه مع أيندهوفن على الانتقال في صفوفهم واللعب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن جوتزه وافق على الانتقال لـ أيندهوفن بعدما فشل في الانتقال لـ أي فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت أمس في الدوريات الخمس الكبرى.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم، ليحط جوتزه الرحال في النادي الهولندي.

وانتهى عقد جوتزه مع بروسيا دورتموند بنهاية شهر يونيو الماضي، بعد أن كان أحد أبطال المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014.