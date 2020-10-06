ريكاردو: أتمنى الاستمرار مع الإسماعليلي.. نستحق الفوز على الإنتاج

تحدث البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن فوز فريقه على الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي الفوز علي الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 32 للدوري، ليبتعد عن دائرة الخطر والهبوط.

وقال ريكاردو خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لم نؤدي مباراة جيدة، ولكن حققنا المكسب وحاربنا واجتهدنا من الناحية التكيكية والفنية للإسماعيلي".

وتابع: "هناك مشاكل بالجملة، وتوليت القيادة الفنية للإسماعيلي منذ 20 يومًا، وأحتاج إلى وقت، وحققنا اليوم 3 نقاط مهمين جدًا".

وأضاف: "سعيد جدًا بتحقيق المكسب، والإسماعيلي أمامه وقت لكي تتحسن نواحيه الفنية والتكتيكية والأداء".

وأردف: "المباراة لا يوجد فيها أي جماليات والهدف منها 3 نقاط فقط".

وأتم: "عقدي لمدة موسم ونصف وأتمنى أن استمر، سننتهي من الموسم الحالي وبعد ذلك سنفكر في الصفقات".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 38 نقطة.