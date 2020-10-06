ويعود أيضا أحمد أبو الفتوح لقيادة الجبهة اليسري والذي غاب عن مباراة الزمالك وفقا للتعاقد المبرم بين الفريقين .
ويعاني فريق سموحة من إجهاد اللاعبين نظرا لخوض ثلاثة مباريات شاقة في أسبوع واحد أمام كل من الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري
وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بضرورة التركيز الجيد من أجل تخطي نادي سموحة والحصول على ثلاثة نقاط للآرتقاء بجدول الدوري المصري .
وعلى الرغم من غياب العديد من صفوف اللاعبين داخل الاتحاد السكندري إلا أن تمسك طلعت يوسف بالأعتماد على بعض القوائم الأساسية للفريق وتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في اللقاءات الماضية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديربي ولاد البلد| سموحة يتسلح بقوة اللاعبين والاتحاد يعتمد على تصحيح المسار لغياب اللاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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