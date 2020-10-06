حارس الإسماعيلي: مركزنا لا يليق بالدراويش.. ونعتذر لجماهيرنا

أكد محمد فوزي حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن تواجد الدارويش في المركز المتأخر بترتيب الدوري، لا يليق بالقلعة الصفراء.

وكان الإسماعيلي ابتعد عن دائرة الخطر والهبوط، بعد الفوز اليوم، علي الإنتاج بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 32 من الدوري المصري.

وقال فوزي خلال تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "نعتذر للجماهير لأن هذه ليست مكانة الإسماعيلي، وأعتذر لو أنني أخطأت هذه الفترة لأنني مضغوط جدًا، والحمد لله حصلنا على 3 نقاط مهمين".

وتابع: "حزين لأنني أقول للأسف ضمنا البقاء في الدوري، لأن هذا لا يليق بالدراويش".

وأضاف: "كان واجب على النجوم القدامى أن يساندوا الفريق كما فعلوا ومبادرتهم ساعدتنا وحفزتنا، ويتبقى 3 مباريات سنحاول الفوز بهم".

وأتم: "الإسماعيلي ليست مكانته أن يكون في قاع الدوري، ونعلم أننا مقصرون وأنا أولهم ولكن هي سنة ومضت وإن شاء الله القادم يكون أفضل".