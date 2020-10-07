رسمياً.. سموحة يطالب الاتحاد المصري باعتباره فائزًا على الزمالك أو إعادة المباراة

وأرسل نادي سموحة خطابا لاتحاد الكرة ليعترض على مشاركة اللاعب إمام عاشور الذي صدر قرار رسمي بإيقافه بعد أقل من 24 ساعة من مباراة الفريقين.

وأكد نادي سموحة في البيان المُوجّه للاتحاد المصري أن خبر إيقاف إمام عاشور لمباراة واحدة انتشر قبل مواجهة الفريقين.

وطالب نادي سموحة اعتبار الزمالك خاسرًا بسبب مشاركة إمام عاشور الذي سجّل هدف التعادل في شباكه على الرغم من صدور قرار إيقافه .

وطالب أيضًا سموحة بإعادة المباراة نظرًا لحقه في الاستفادة من إيقاف إمام عاشور الذي تسبب في تعادل الزمالك.