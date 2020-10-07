وأكد نادي سموحة في البيان المُوجّه للاتحاد المصري أن خبر إيقاف إمام عاشور لمباراة واحدة انتشر قبل مواجهة الفريقين.
وطالب أيضًا سموحة بإعادة المباراة نظرًا لحقه في الاستفادة من إيقاف إمام عاشور الذي تسبب في تعادل الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. سموحة يطالب الاتحاد المصري باعتباره فائزًا على الزمالك أو إعادة المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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