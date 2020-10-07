ميدو: سعيد برد فعل مرتضى منصور على واقعة فرجاني ساسي مع أمين عمر

أكد أحمد حسام ميدو أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك فقد بعض تركيزه خلال الفترة الماضية الأمر الذي ظهر جليا من خلال اعتراضه على حكم مباراة المصري البورسعيدي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "من وجهة نظري ساسي بدأ يفقد تركيزه مع الزمالك رغم أهمية هذا الوقت للغاية بالنسبة للزمالك".

أضاف: "سعيد برد فعل مرتضى منصور بشأن واقعة فرجاني ساسي يجب أن يعلم أن ما حدث يجب ألا يتكرر في الزمالك".

وختم حديثه قائلا: "وجهة نظري عقوبة ساسي عادلة وطبيعية بعد اعتراضه على أمين عمر بشكل لا يليق".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة. كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من اليوم الموافق 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب.