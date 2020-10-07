محمد الحبشي: جروس لم يظلم لاعبي الزمالك

كشف محمد الحبشي وكيل اللاعبين، عن أسباب رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الأهلي من وجهة نظره، كما أشار إلى أن السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، لم يظلم اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي تحت قيادته.
وقال الحبشي، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رحيل فايلر كان سببه من وجهة نظري، إما عرض مغر، أو ظرف شخصي؛ مثلما صرح حول عدم تأقلمه على الأجواء في مصر".
وأضاف: "جروس لم يظلم لاعبي الزمالك؛ فأغلب اللاعبين الذين لم يشاركوا في عهده، رحلوا عن الفريق عقب رحيله".
وتابع الحبشي حديثه،: "المدربون الأجانب لا يعتمدون على القائمة بأكملها، وهذا معروف".
وختم حديثه :"طموحات الإدارات في مصر، هي التي تحدد المدرب المناسب لفرقها".
وأكد محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق أن مرتضى منصور رئيس النادي أعاد قوة وهيبة الزمالك من جديد.
وقال صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مرتضى منصور أعاد بالفعل هيبة الزمالك وقوته ولن يأتي شخص قادر على الحصول على حق الزمالك مثل مرتضى منصور".
وأضاف: "مايكل إيفرت مدرب الزمالك الأسبق قال لنا محدش عايز يديكم الدوري في مصر".
وختم حديثه قائلا: "أخشى على الزمالك من دخول النفق المظلم بسبب أزمات مرتضى منصور في الوقت الحالي".
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