بالتفاصيل.. حتحوت يكشف كواليس أزمة مرتضى منصور مع نائبه.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لايزال يباشر أداء مهام عمله رغم قرارات اللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن الساعات الأخيرة شهدت أزمة بسيطة بين مرتضى منصور، ونائبه أحمد جلال إبراهيم.

وتابع :" وزارة الرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات أخطرا أحمد جلال بصفته نائبا للزمالك، بزيارة لجنة التفتيش للقلعة البيضاء، وهو ما قوبل بالترحاب من جانب أحمد جلال، مما تسبب فى غضب مرتضى منصور، الذى يرفض تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية".

وعقد اتحاد كرة القدم اجتماعا طارئا، أمس لبحث قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .

وتلقى اتحاد الكرة، أمس، خطابات رسمية من اللجنة الأولمبية لإخطاره بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنع ممارسته لأى نشاط رياضي طوال مدة إيقافه وعدم حضور أى مباراة للفريق .

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن موقفه من عقوبة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزله من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.