عصام عبدالمنعم: بالغت فى رد فعلي على أزمة فرجاني ساسي

قال عصام عبدالمنعم، الناقد الرياضى وحارس الأهلى السابق، إن رد فعله تجاه فرجانى ساسى، لم يكن عنصرية لأن العرب جميعهم، إخوة والعنصرية تكون فى لون أو دين أو جنس.
وأضاف عصام عبدالمنعم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" لا تعليق على احكام صادرة من جهة منوط بها اصدار العقوبات، وتسرعت فى الحديث عن عقوبة فرجانى ساسي، ربما كنت متأثرا بما حدث للحكم وقتها، وبالغت فى رد فعلى على أزمته وكلنا عرب فى النهاية".
وتابع :" لو كان لاعبا مصريا ارتكب ما فعله فرجانى؛ كنت سأتخذ نفس رد الفعل الغاضب، وردا على هجوم ميدو وجمال حمزة تجاهى من منطق زملكاويتهما، وهذا طبيعي وكلامهما لا يفرق معي".
وأكمل :" أهلاوية موجودة منذ 30 عاما، وأنا اعمل فى المجال الرياضى، ولم يسبق أن قمت بنقد لاعبين ومدربين سابقين بالاهلى، وبقسوة مثل مانويل جوزيه، والبعض يردد بأن أهلاويتي ظهرت حاليا، بسبب انتقاد لاعب فى ميت عقبة وهذا غير صحيح".
وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قراراتها تنبع من لائحتها المعلنة التي نسخت منذ صدورها أي لوائح عقابية أخرى.
كان ذلك ردًا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، ضد فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، مشيرةً إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى، وماهية الاعتداء وهل هو جسدي أو لفظي، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة.
وفيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه؛ فتأتي العقوبة من لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ويمكن التظلم منها خلال 72 ساعة فقط.
وعن سبب تأخر إعلان قرارات اللجنة وما ترتب على ذلك من أداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي بها والذي حددته المادة 16 من اللائحة إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.
ولما انتهت لجنة الانضباط من اجتماعها في وقت متأخر من مساء الاثنين؛ ختمت قرارها الخاص باللاعب بأن العقوبة تسري اعتبارا من 6 أكتوبر أي اليوم التالي لاجتماع اللجنة والذي قامت خلاله إدارة الاتحاد بإخطار النادي رسميا بالعقوبة.
أما لماذا سرت عقوبة فرجاني اعتبارا من مباراة سموحة، فذلك لكونه تم طرده في المباراة السابقة فتم ايقافه تلقائيا دون الحاجة لإخطاره بالإيقاف، ولذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه تتضمن الإيقاف التلقائي والعقوبة الخاصة بالمخالفة التي ارتكبها ومجموعها 6 مباريات.
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