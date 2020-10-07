عصام عبدالمنعم: بالغت فى رد فعلي على أزمة فرجاني ساسي

قال عصام عبدالمنعم، الناقد الرياضى وحارس الأهلى السابق، إن رد فعله تجاه فرجانى ساسى، لم يكن عنصرية لأن العرب جميعهم، إخوة والعنصرية تكون فى لون أو دين أو جنس.

وأضاف عصام عبدالمنعم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" لا تعليق على احكام صادرة من جهة منوط بها اصدار العقوبات، وتسرعت فى الحديث عن عقوبة فرجانى ساسي، ربما كنت متأثرا بما حدث للحكم وقتها، وبالغت فى رد فعلى على أزمته وكلنا عرب فى النهاية".

وتابع :" لو كان لاعبا مصريا ارتكب ما فعله فرجانى؛ كنت سأتخذ نفس رد الفعل الغاضب، وردا على هجوم ميدو وجمال حمزة تجاهى من منطق زملكاويتهما، وهذا طبيعي وكلامهما لا يفرق معي".

وأكمل :" أهلاوية موجودة منذ 30 عاما، وأنا اعمل فى المجال الرياضى، ولم يسبق أن قمت بنقد لاعبين ومدربين سابقين بالاهلى، وبقسوة مثل مانويل جوزيه، والبعض يردد بأن أهلاويتي ظهرت حاليا، بسبب انتقاد لاعب فى ميت عقبة وهذا غير صحيح".