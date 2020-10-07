مرتضى منصور جهز أوراقه للجوء إلى القضاء.. ميدو: قرار اللجنة الأولمبية سينفذ بنسبة 70%

أكد أحمد حسام "ميدو"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جهز أوراقه، وسيلجأ إلى القضاء؛ للرد على قرار اللجنة الأولمبية ضده.
وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضى الآن يجهز أوراقه وسيلجأ للقضاء وسيضع وزارة الشباب والرياضة في ورطة، إما أن يتم بطلان قرار الأولمبية أم يتخذ القضاء قرارا بإلغاء ما تريده اللجنة".
وأضاف: "معلوماتي أن وزارة الشباب والرياضة ستنفذ قرار اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور بنسبة 70% ولكن الاختلاف الآن على آلية التنفيذ".
واختتم حديثه قائلا: "مصير رئيس الزمالك حاليًا في يد وزير الشباب والرياضة".
وعقد اتحاد كرة القدم، اجتماعًا طارئًا، أمس؛ لبحث قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .
وتلقى اتحاد الكرة اليوم خطابات رسمية من اللجنة الأولمبية لإخطاره بإيقاف رئيس نادي الزمالك ومنع ممارسته لأى نشاط رياضي طوال مدة إيقافه وعدم حضور أى مباراة للفريق .
ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة بيانا بشأن موقفه من عقوبة اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور خلال الساعات القليلة المقبلة .
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع أول أمس الأحد، للنظر فيما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي وقررت إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب عزله من منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء قبل نهاية أكتوبر الجارى.
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