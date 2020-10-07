أحمد حمدي: التجاهل سبب أزمتي مع الجونة.. فيديو

قال أحمد حمدي لاعب فريق الجونة، إن تأخر ناديه في الرد على عرض روبن كازان الروسي؛ تسبب فى توقف المفاوضات.

وأضاف أحمد حمدي، :"نادر شوقي لم يجلس معي عقب مباراة طنطا كما قال، رد الجونة ظهر الان بعد ان تم غلق القيد هناك وضياع العرض، السرعة في التواصل كانت مطلوبة وهذا لم يحدث، لم يكن لدي أي ازمة اذا تم رفض العرض، مشكلتي الوحيدة في التجاهل والتأخر في الرد".

وتابع : "غالي أرسل لي رسالة نصها: "انت مش موجود معانا في مباراة المصري عقب تصريحاتي الاولى" ،وخلال 48 ساعة سوف أعود لتدريبات الجونة، أنا لاعب محترف ومرتبط بتعاقد مع الفريق".