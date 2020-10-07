بعد عقوبة الانضباط.. أمير عزمي يدافع عن ثنائي الزمالك

قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، إنه ضد تصرف ثنائى القلعة البيضاء، التونسي فرجاني ساسي، وإمام عاشور.

وأضاف أمير عزمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:"أنا ضد تصرف فرجاني ساسى لكنه في النهاية بشر، وقد تكون لديه أزمات خارج الملعب".

وتابع :" أتمنى عدم توجيه نقد كبير للاعب الأجنبي، خاصة أن هناك لاعبين آخرين يرتكبون أخطاء في حق الحكام ولا يحدث شيء".

وأكمل :" أطالب بعدم ذبح إمام عاشور، إنه لاعب مؤدب للغاية، وصغير في السن ويجب تقويمه بدلا من ذبحه".