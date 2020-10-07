ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف مع برشلونة خلال سبتمبر.. فيديو

فاز الأرجنتينى ليو ميسى نجم برشلونة الإسبانى بجائزة أفضل هدف، خلال شهر سبتمبر الماضى، مع النادى الكتالونى، وذلك خلال الهدف الذى أحرزه فى المباراة الودية التى جمعت برشلونة وجيرونا استعدادا للموسم الجديد.

والتقى ميسي لأول مرة مع صديقه لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق المنتقل لأتليتكو مدريد، في بداية الموسم الحالي. واتجه ميسي وسواريز إلى مطار برشلونة معًا للسفر إلى أمريكا الجنوبية للانضمام إلى منتخبات بلادهم، في فترة التوقف الدولي الجارية. وسيواجه ميسي قائد الأرجنتين، منتخبي الإكوادور وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

وفي سياق آخر، تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة لإصابة عضلية خلال مران البلوجرانا، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي غادر مران برشونة، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

ولم يكشف نادي برشونة حتى الآن عن حجم إصابة عثمان ديمبلي أو مدة غيابه عن الفريق.

ويطلق على عثمان ديمبلي لقب " اللاعب الزجاجي، بسبب إصاباته المتكررة منذ انضمامه إلى نادي برشلونة في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.

ورفض عثمان ديمبلي مغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مما أفسد على ناديه صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.