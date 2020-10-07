الدماطي: «فايلر مكانش عاوز يكمل مشواره معانا»

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تصرفات الفرنسي رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، في الفترة الأخيرة كانت تؤكد أنه يرغب في الرحيل عن الأهلي.

وأضاف عضو مجلس الأهلي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": " كان من الواضح جدا أن فايلر لا يرغب في استكمال مشواره مع الأهلي، وتأكدنا من ذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب عودته لبلاده".

وأشار "الدماطي" إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رأت ان بيتسو موسيماني هو الأجدر لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة نظرا لخبراته الأفريقية، ومجلس إدارة الأهلي صدق على قرار التخطيط باختيار بيتسو.

وأكمل: "اختيار المدرب دائما لابد أن يكون به نسبة مخاطرة، لا يوجد اسم نجاحه يكون مضمونًا 100%".