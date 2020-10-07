الدماطي: «فايلر مكانش عاوز يكمل مشواره معانا»

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تصرفات الفرنسي رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، في الفترة الأخيرة كانت تؤكد أنه يرغب في الرحيل عن الأهلي.
وأضاف عضو مجلس الأهلي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": " كان من الواضح جدا أن فايلر لا يرغب في استكمال مشواره مع الأهلي، وتأكدنا من ذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب عودته لبلاده".
وأشار "الدماطي" إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رأت ان بيتسو موسيماني هو الأجدر لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة نظرا لخبراته الأفريقية، ومجلس إدارة الأهلي صدق على قرار التخطيط باختيار بيتسو.
وأكمل: "اختيار المدرب دائما لابد أن يكون به نسبة مخاطرة، لا يوجد اسم نجاحه يكون مضمونًا 100%".
وفي سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة؛ عندما أكد أن محمد محمود لاعب الأهلي، تعرض لإصابة جديدة سيغب بسببها عن الملاعب الفترة المقبلة.
وأجرى اللاعب جراحة تحت إشراف أحمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بعد تأكد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى الركبة.
وأضاف "شوبير": محمد محمود تدرب بعد عودته من الإصابة مرات قليلة، وشعر بأن الآلام عاودته مرة أخرى، وقد يخضع لعملية جراحية جديدة، الأهلي حاليا يبحث عن حل جذري لهذه المشكلة.
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