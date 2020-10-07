مواعيد مباراة الدوري المصري اليوم بيراميدز ضد نادي مصر الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت إنبي ضد الأهلي الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الوداد ضد سريع وادي زم- الثامنة مساء أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- الثامنة مساء مباريات ودية دولية 8:45 ايطاليا × مولدوفا 8:45 سويسرا × كرواتيا 8:45 المانيا × تركيا 8:45 هولندا × المكسيك 8:45 البرتغال × اسبانيا 9:00 فرنسا × أوكرانيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.