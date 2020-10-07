بيراميدز يسعى لتضييق الخناق على الزمالك أمام نادي مصر

يستضيف فريق بيراميدز نظيره نادي مصر، اليوم، الأربعاء، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من الدوري المصري.



ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على نادي مصر، من أجل اكتساب الثقة الكاملة، وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري. كما سيمنح الفوز ثلاث نقاط مهمة للغاية، لملاحقة منافسه الزمالك على المركز الثاني. ويدخل بيراميدز مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على المقاصة 3-2، السبت الماضي، في الجولة الـ31. ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 60 نقطة متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الزمالك، الذي ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الدوري.

بينما يتواجد نادي مصر والذي تأكد هبوطه من الدوري الممتاز، في المركز الـ17 وقبل الأخير، برصيد 21 نقطة.

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