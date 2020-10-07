الدوري المصري: ايقاف لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي 6 مباريات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم فرض العديد من العقوبات والغرامات على عدد من الفرق والمدربين واللاعبين أبرزهم لاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي.



وأوقفت اللجنة ساسي ست مباريات وغرمته 100 ألف جنيه (6400 دولار أميركي) بعد أن تم طرده أمام المصري ضمن الدوري المحلي.

وكان حكم المباراة أمين عمر طرد الدولي التونسي بإعطائه إنذارين متتاليين بعد أن تمادى في اعتراضه على قراراته بطريقة غير لائقة وذلك لعدم احتساب أخطاء لصالحه. وقام ساسي على أثرها بخلع السماعة من أذن عمر.

كما تقرر أيضاً في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه على أن تبدأ عقوبته الثلاثاء.

وغُرم كذلك النادي المصري بـ 50 ألف جنيه لما بدر من بعض الجماهير التي حضرت المباراة.

وأوقفت اللجنة محمد إبراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري ست مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن الدوري.

من جانب آخر تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة اعترض فيها على إشراك إمام عاشور لاعب الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاثنين في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

واعترض فرج عامر رئيس نادي سموحة على اشراك عاشور في بيان له على حسابه على فايسبوك، متسائلاً عن كيفية إشراك لاعب موقوف، وقال: "سموحة لن يتراجع عن الشكوى وسيتم التصعيد إلى أعلى درجة، حفاظاً على حقوق النادي ودون المساس بأحد ودون أدنى تجاوز".

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد الفوز على سموحة 2-1، أحدهما لعاشور بالذات.

وكالات