موعد مباراة إنبي ضد الأهلي في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي حسمه المارد الأحمر في الجولات الماضية.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الأهلي، وتُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق محمد الكواليني.

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يعاني حالة من الحيرة الشديدة في اختيار التشكيل، الذي سيخوض به مواجهة انبي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة الــ32 من مسابقة الدوري بسبب الغيابات والإصابات.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي الدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي، بسبب إصابة محمد الشناوي وفي خط الدفاع محمد هاني وحمدي فتحي ومحمد مغربي وأحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة إنبي ‏التي تقام مساء اليوم في إطار منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير.‏

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة ال 32 من مسابقة الدوري العام لكرة القدم تجمع إنبى والأهلى فى الثامنة مساء على إستاد السلام وبيراميدز ومصر فى الخامسة والنصف مساءً على إستاد الدفاع الجوى.