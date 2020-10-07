الجبلاية تقرر تعيين وائل الصباغ مراقبا للمسابقات فى مباراة الأهلى وإنبي

قرر اتحاد الكرة تعيين الحكم السابق وائل مصطفى الصباغ مراقبا عن لجنة المسابقات فى مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى الممتاز المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء. كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد أعلنت عن الأطقم التحكيمية لمباراتي اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز. جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: بيراميدز واف سي مصر أحمد العدوي "حكم ساحة" محمد جاد"مساعد أول" عمران فريج"مساعد ثان" شاهنده مغربي"حكم رابع" محمود ناصف "حكم فيديو" عمرو عايد "حكم مساعد فيديو" إنبي والأهلي محمد يوسف"حكم ساحة" محمد عبد المجيد"مساعد أول" محمد صلاح عبد الفتاح"مساعد ثان" محمد سيد بكر"حكم رابع" نادر قمر الدولة"حكم فيديو" أحمد حامد فهيم "حكم مساعد فيديو" يذكر ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي التى جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان. خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري. خط الوسط: آليو ديانج ، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، محمود عبدالمنعم "كهربا"، شادي رضوان، محمد فخري، عربي بدر. الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.

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