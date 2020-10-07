شاهد.. المسن الذي أنقذه محمد صلاح من أيدي المتنمرين في ليفربول

قام الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بلفتة طيبة، تجاه أحد الأشخاص المشردين، في أحد محطات الوقود، عقب مباراة ليفربول و آرسنال بالبريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن صلاح، أنقذ مشردا مسن من مضايقات مجموعة من المتنمرين، يدعى ديفيد كريج.

وصرح ديفيد للصحيفة البريطانية قائلًا: "تعرضت لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنني طلبت المساعدة منهم"، وذلك قبل أن يلاحظ محمد صلاح الواقعة ويخبرهم بأن يمكن أن ينتهي الحال بهم في مثل ذات الموقف.

وأضاف كريج، أن صلاح ذهب لماكينة الصراف الآلي، ومنحه 100 جنيه إسترليني، بعد أن تعاطف معه.

وأتم: "محمد صلاح كان رائعًا مثلما هو رائع مع ليفربول في أرض الملعب، يا له من أسطورة مكتملة".

وحصد محمد صلاح أولى جوائز الموسم الجديد من ناديه، حيث أعلن حساب ليفربول، أن هدف "مو" الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز بجائزة هدف الشهر.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".

يذكر أن ليفربول تعرض لهزيمة قاسية أمام أستون فيلا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كان أفضل لاعبي لفيربول أمام أستون فيلا رغم الفضيحة، حيث سجل هدفي الريدز، وحصل على تقييم 7 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريق.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثاني بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، خلف سون نجم توتنهام وكالفيرت لاعب إيفرتون المتصدران بـ6 أهداف لكلا منها.

وتجمد رصيد فريق ليفربول عن النقطة الـ 9، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.