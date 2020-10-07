عصام عبد الفتاح يرفض استقدام رئيس لجنة حكام أجنبي.. اعرف السبب

رفض عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، استقدام خبير أجنبي من أجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى مصر.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اختارت وجيه أحمد لترؤس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية خلفا لجمال الغندور عقب تقديمه الاستقالة فى شهر مارس الماضي بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بخبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو صديقي لي مانويل نافارو لتولى رئاسة لجنة الحكام".

وأضاف: "السعودية استعانت برئيس لجنة حكام أجنبي واستقدمت حكاما من أوروبا ومن بقية الدول فى الخارج لإدارة مباريات البطولات المحلية".

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رغم تعاقده مع رئيس لجنة حكام أجنبي بقضاة ملاعب أجانب، طلب حكاما مصريين لإدارة مباريات فى الدورى السعودي مؤخرا.

وشدد على أنه يرفض الاستعانة بالأجانب فى رئاسة لجنة الحكام المصرية، لافتا إلى أن هناك خبرات محلية قادرة على قيادة سفينة التحكيم فى مصر.

ولفت إلى أن الأجانب لن يستطيعوا إدارة التحكيم فى مصر، مشددا على أن مصر بها خبراء تحكيم يمتلكون الخبرات الفنية والإدارية والكفاءة فى الشأن التحكيمي.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) منح لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مهلة حتى ٣٠ أكتوبر الجاري من أجل إرسال قائمة الحكام الدولية عن الموسم الجاري.