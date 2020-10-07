جروس رفضه.. نجم الزمالك السابق يكشف كواليس انتقال زيزو للأبيض

كشف طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، كواليس انتقال أحمد سيد زيزو من البرتغال إلى النادي الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال السيد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت 2": "أحمد سيد "زيزو" كان في إجازة ومتواجد في المنيا ووقتها كنت مديرًا فنيًا لفريق المنيا، المدير الإداري في النادي طلب منّي أن يتواجد معي زيزو في التدريبات نظرًا لعدم قدرة اللاعب على العودة للبرتغال".

وأضاف: "عندما شاهدت زيزو في المران تفاجأت من المستوى الذي ظهر عليه، بعدها تحدثت معه وعرضت على اللاعب الانتقال في صفوف الزمالك، فكيف مثل هذا اللاعب لا يلعب في الأهلي أو الزمالك؟".

وتابع: "زيزو رحّب بالانتقال لصفوف الزمالك لكن كان يوجد عنده مشكلة وهو مشاكل في الإقامة عندما كان في البرتغال".

وواصل السيد حديثه عن كواليس انتقال "زيزو" للزمالك: "زيزو كنت أريده في الزمالك خاصة أنه لاعب يمتلك قدرة بدنية رائعة لكن ما ينقصه هو التهديف لأقرر بعد ذلك الحديث مع محمد حبشي وكيل كريستيان جروس لاستقدام اللاعب للزمالك".

وأكمل: "توقعت أن حديثي مع مسئولي الزمالك عن زيزو لن يساهم في انتقال اللاعب للنادي، ولهذا قررت دخول محمد حبشي في الصفقة من أجل الحديث مع النادي".

واسترسل: "أمير مرتضى منصور كانت لديه سياسة محترمة وهو عدم التعاقد مع أي لاعب إلا بعد الحصول على إذن من المدير الفني، وأمير بذل مجهودًا كبيرًا لإقناع جروس باللاعب خاصة أنه رفضه بعدما وافق عليه في وقت سابق".

وأنهى: "صفقة انتقال زيزو للزمالك استمرت ثلاثة شهور وانتقاله لم يكلف النادي كثيرًا بعدما دفع الزمالك 300 ألف دولار".