سمير عثمان عن استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام: هو هينزل يدير مباريات الدوري؟

أكد سمير عثمان رءيس لجنة الحكام السابق أن فكرة الاستعانة بالأجانب فى تولى منصب رئيس لجنة الحكام المصرية مرفوضة. كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اختارت وجيه احمد لترأس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية خلفا لجمال الغندور عقب تقديمه الاستقالة فى شهر مارس الماضي بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. قال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : لا أؤيد فكرة الاستعانة بالأجانب من أجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى مصر. لفت إلى أن رئيس لجنة الحكام الأجنبي لن يضيف أي جديد فى ادارة الشأن التحكيمي فى الكرة المصرية والنهوض والارتقاء بمستوى أداء قضاة الملاعب. وتساءل سمير عثمان قائلا: هل رئيس لجنة الحكام الأجنبي هينزل الملعب يدير مباريات الدوري المصري؟ استطرد : أهل مكة ادرى بشعابها والخبرات المصرية متوافرة لإدارة شؤون التحكيم ومعرفة أزماته ومشاكل قضاة الملاعب سواء المادية أو الفنية. يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا منح لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد مهلة حتى ٣٠ أكتوبر الجاري من أجل إرسال قاءمة الحكام الدولية عن الموسم الجاري.

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