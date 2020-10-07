رئيس المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة لكرة القدم كواليس مفاوضات النادي الأهلي الرسمية للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال عبدالسلام في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت : "هناك محادثات مع أحد مسئولي النادي الأهلي من أجل ضم محمد إبراهيم".

وتابع :"محادثات الأهلي أجريت هاتفيًا، لكن لم يتحدث معي رئيس النادي محمود الخطيب بل مسئول رسمي من النادي (رفض ذكر اسمه)".