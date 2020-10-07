رئيس المقاصة يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

وقال عبدالسلام في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت : "هناك محادثات مع أحد مسئولي النادي الأهلي من أجل ضم محمد إبراهيم".
وتابع :"محادثات الأهلي أجريت هاتفيًا، لكن لم يتحدث معي رئيس النادي محمود الخطيب بل مسئول رسمي من النادي (رفض ذكر اسمه)".
وواصل :"لم أتلق عرضًا أو يوجد مفاوضات من بيراميدز لضم محمد إبراهيم، هذه الخطوة تعتبر تمهيدية من الأهلي ولا أعرف مصير الصفقة حتى الآن".
وشهدت الفترة الماضية ارتباط محمد إبراهيم صاحب الـ28 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة كشف في تصريحات صحفية، أن إدارة النادي الفيومي حددت 40 مليون جنيه لبيع اللاعب للأهلي.
جدير بالذكر أن محمد إبراهيم شارك مع مصر المقاصة في 26 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف إلى جانب صناعة ستة أهداف حاسمة.
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