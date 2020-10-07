صدمة في الأهلي.. محمد محمود يغيب 6 أشهر جديدة

يغيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، عن الفريق لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك بعد أن أجرى خبير العظام الدكتور أحمد عبد العزيز عملية استكشافية بالمنظار الجراحي، أكدت معاناة اللاعب من إصابة في غضروف الركبة، وأنه لا بديل عن التدخل الجراحي، حيث أجرى الجراحة اليوم.
وقال مصدر في الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن غياب اللاعب لن يقل عن ٦ أشهر أخرى ولن يصل إلى ٨ أشهر كما يتردد، وبالتالي هو خارج الحسابات الفنية للموسم المقبل.
وينتهي الموسم المقبل للنادي الأهلي في شهر مايو القادم بسبب أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في شهر يوليو، وبالتالي لن يكون اللاعب ضمن خطط الفريق بالموسم المقبل.
كان محمد محمود أجرى جراحتين في الرباط الصليبي بشكل متتالٍ منذ انضمامه للأهلي في يناير 2019 قادمًا من دجلة قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقطع في غضروف الركبة منذ عدة أسابيع ليغيب عن الملاعب ستة أشهر.
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