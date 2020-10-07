الجميع يرغب في سقوط ليفربول.. فان دايك يتحدث عن صعوبة الدوري الإنجليزي

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن الدوري الإنجليزي صعب للغاية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب في سقوط فريق الريدز.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن خسر بنتيجة 7-2 لصالح أستون فيلا.

وقال فان دايك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أعتقد أن محاولة البقاء في القمة هي أصعب شيء على الإطلاق هذا الموسم".

وأضاف: "الكل يريد أن يراك تسقط عندما تصل للقمة، تلك هي الحياة".

وواصل: "بالنسبة لي، أبذل قصارى جهدي حتى لحظة الاعتزال، حتى لا أشعر بأي ندم بعد ذلك، لأن هذا أسوأ شعور يمكن أن تشعر به".

وأتم الهولندي: "ستمر علينا أوقات صعبة خلال الفترة المقبلة، لكننا أبطال واستغرقنا بعض الوقت لتحقيق ذلك، لذلك يجب أن نتمتع بتلك اللحظة ونستغلها".

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد حاليًا في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما جمع الفريق 9 نقاط من أصل 4 مواجهات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.