بسبب الإصابات.. لاعب ثالث خارج قائمة الأهلي في الموسم الجديد

تلقت إدارة الأهلي صدمة شديدة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرض محمد محمود لاعب الوسط لإصابة جديدة أجري علي أثرها عملية جراحية في غضروف الركبة.

وحسب مصادر طبية فإن اللاعب لن يكون قادرًا على العودة للتدريبات الجماعية إلا قبل 6 شهور على الأقل.

وانضم محمد محمود إلي محمود متولي وكريم نيدفيد والذي لن يكون لهم دور مع الفريق في الموسم المقبل.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي مساء الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلي وإنبي حافلة بالندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز في موسم 2002-2003. ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين.

الأهلي وإنبي تقابلا في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام. تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.

كان الأهلي التقى إنبي بعيدًا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.