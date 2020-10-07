تحت سفح الأهرامات.. أبطال وادى دجلة يشاركون في بطولة CIB مصر للإسكواش

في إطار تميز لاعبي وادى دجلة، وأدائهم المشرف في رياضة الإسكواش ، وسيطرتهم على مختلف الألقاب العالمية، أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن مشاركة عشرة من لاعبي النادي في بطولة" CIB مصر للإسكواش 2020" البلاتينية للرجال والسيدات، في دورتها الثانية في الفترة من 10 حتى 17 من شهر أكتوبر الجاري، تحت سفح أهرامات الجيزة.

ويتنافس في البطولة من أبطال وادى دجلة، نوران جوهر، المصنفة الأولى على مستوى العالم، وروان العربي، ومنة حامد، وجنى شيحة، وميار هاني، وعلى فرج، المصنف الثاني على مستوى العالم، وكريم عبدالجواد، المصنف الثالث على مستوى العالم، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ومصطفى السرتي، والذين كان لهم أداء مشرف في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

وتعد البطولة واحدة من أكبر ثماني بطولات بلاتينية في العالم، حيث تجمع أفضل 96 لاعبة ولاعب من تسع عشرة دولة.