الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

تحتفل مديرية الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بأعياد أكتوبر المجيدة خلال الأيام القادمة بتنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة. وتفتتح مدير مديرية الشباب والرياضة ، فى السادسة مساء اليوم حديقة الأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب امبروزو . وتفتتح أيضًا الشريف النسخة الثامنة من دورى مراكز الشباب فى الثانية ظهر الأحد القادم بمركز شباب المعموره . وتنظم مديرية الشباب والرياضة غدًا مهرجان بحرى بمركز الغوص والإنقاذ ببحرى بجوار نادى الكشافة البحرية .

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