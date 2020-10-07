كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة؛ عندما أكد أن محمد محمود، لاعب النادي الأهلي، تعرض لإصابة جديدة سيغيب بسببها عن الملاعب الفترة المقبلة. وأجرى اللاعب جراحة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بعد تأكد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى الركبة. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #محمد_محمود ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الإعلان عن إصابته مجددا.. الجمهور يتضامن مع محمد محمود لاعب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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