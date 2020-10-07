شاهد.. تصميم جديد لـ أتوبيس فريق الكرة بالأهلي

كشفت شركة "برزنتيشن" راعي النادي الأهلي عن التصميم الجديد لحافلة الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيستخدمها بداية من الموسم المقبل.

ونشر حساب شركة برزنتيشن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات اولية للتصميم الجديد لحافلة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تقوم شركة برزنتيشن الشركة الراعية للكرة المصرية، والراعية للنادي الأهلي، بتنظيم حفل كبير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتقديم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018-2019، للمرة الـ42 في تاريخه.

يذكر أن الشركة تعمل حاليًا على إقامة حفل على مستوى الاحتفالات العالمية احتفالًا بالتتويج التاريخي للنادي الأهلي بصفته الأكثر تتويجًا بلقب الدوري برقم تاريخي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق إنبي مساء الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مواجهات الأهلي وإنبي حافلة بالندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز في موسم 2002-2003. ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين.

الأهلي وإنبي تقابلا في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام. تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفا.

محمد بركات ومحمد أبو تريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.

وكان الأهلي التقى إنبي بعيدًا عن بطولة الدوري الممتاز في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.