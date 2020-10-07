وزير الرياضة ينعى المدير الفني لمركز شباب فارسكور

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن أكرم حفيلة مدير فني مركز شباب فارسكور أحد أندية القسم الرابع بسبب أزمة قلبية.

وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية في وفاة المغفور له، الذي توفي أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول من المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة في مباراة له مع مركز شباب الروضة.

توفي أكرم حفيلة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي فارسكور أثر غيبوبة سكر مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام فريق الروضة والتي أقيمت على ملعب رأس البر في نهائي دوري الصعود للقسم الثالث.

ودخل أكرم حفيلة في غيبوبة سكر أثناء إدارته للمباراة وفوجئ الجميع بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان أكرم حفيله قد جمع الفريق قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق مسابقة دوري القسم الرابع ونجح في تحقيق الصعود لدوري القسم الثالث.