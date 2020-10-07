نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن أكرم حفيلة مدير فني مركز شباب فارسكور أحد أندية القسم الرابع بسبب أزمة قلبية.
وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية في وفاة المغفور له، الذي توفي أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول من المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة في مباراة له مع مركز شباب الروضة.
توفي أكرم حفيلة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي فارسكور أثر غيبوبة سكر مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام فريق الروضة والتي أقيمت على ملعب رأس البر في نهائي دوري الصعود للقسم الثالث.
ودخل أكرم حفيلة في غيبوبة سكر أثناء إدارته للمباراة وفوجئ الجميع بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان أكرم حفيله قد جمع الفريق قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق مسابقة دوري القسم الرابع ونجح في تحقيق الصعود لدوري القسم الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة ينعى المدير الفني لمركز شباب فارسكور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.