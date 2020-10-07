انسحاب أبوالغار والشربينى من بطولة مصر المفتوحة للاسكواش لإصابتهما بـ كورونا

أعلن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب الثنائى المصرى محمد أبو الغار ومحمد الشربينى من بطولة مصر المفتوحة بالأهرامات.
وأوضح الاتحاد أن انسحاب الثنائى جاء بعد تأكد إيجابية تحليلهما بفيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى الفترة من 10 حتى 17 من شهر أكتوبر الجارى، تحت سفح أهرامات الجيزة.
وتعد البطولة واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية فى العالم، حيث تجمع أفضل 96 لاعبة ولاعبا من 19 دولة.
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