إصابة لاعب الزمالك السابق بفيروس كورونا

أعلن حمدي النقاز، الظهير الأيمن للترجي التونسي الحالي والزمالك السابق، إصابته بفيروس كورونا، المنتشر في أرجاء العالم خلال الفترة الحالية.

وكان الترجي التونسي قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حمدي النقاز في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتواني الذي كان يلعب بقميصه، في شهر يوليو الماضي.

وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت".

تابع: "أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء، ترفع عنا البلاء، فأنت القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي كوفيد 19".

يذكر أن أنس بن ميم محامي حمدي النقاز كان قد رفع دعوى قضائية في المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للمطالبة بمستحقات اللاعب، وعلى الجانب الآخر تقدم مسؤولو القلعة البيضاء بمستندات تفيد بحصول اللاعب على كامل مستحقاته، إلا أن المحكمة الدولية بـ"فيفا"، قررت تغريم الزمالك مليون و300 ألف دولار لصالح اللاعب.