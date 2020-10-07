حيث بدأ المهرجان الذي شارك فيه ٢٠٠ ناشئ من أعمار ٦ سنوات إلى ١٨ عاما تم توزيعهم على فرق تنافسوا في ٢٠ مباراة وفي نهاية المباريات تم تكريم جميع اللاعبين بمنحهم ميدالية المهرجان وكأس الفريق الأول وأفضل لاعب في كل مرحلة سنية.
يذكر أن ستارز اوف ايجبت مشروع قومي تابع لوزارة الشباب والرياضة ويهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلهم من خلال خبراء مصريين وأجانب وبدأ في يناير الماضي من خلال اختبارات أشرف عليها خبراء من إنجلترا وهولندا وبدأ التدريب على ملاعب مركز شباب الجزيرة في ١٧ يوليو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر الـ47.. ستارز اوف ايجيبت تنظم مهرجانها الأول لموهوبي الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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