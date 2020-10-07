احتفالا بذكرى نصر أكتوبر الـ47.. ستارز اوف ايجيبت تنظم مهرجانها الأول لموهوبي الكرة

نظمت إدارة المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم ستارز اوف ايجيبت برئاسة عمرو مهنا مهرجانها الأول لموهوبي كرة القدم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وبحضور الدكتور محمد كردي والدكتور عمرو الحداد مساعدي الوزير والدكتور عبد الأول محمد وأحمد جمعة والدكتور محمد القوصي معاونو الوزير والكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني للمشروع.

حيث بدأ المهرجان الذي شارك فيه ٢٠٠ ناشئ من أعمار ٦ سنوات إلى ١٨ عاما تم توزيعهم على فرق تنافسوا في ٢٠ مباراة وفي نهاية المباريات تم تكريم جميع اللاعبين بمنحهم ميدالية المهرجان وكأس الفريق الأول وأفضل لاعب في كل مرحلة سنية.

يذكر أن ستارز اوف ايجبت مشروع قومي تابع لوزارة الشباب والرياضة ويهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلهم من خلال خبراء مصريين وأجانب وبدأ في يناير الماضي من خلال اختبارات أشرف عليها خبراء من إنجلترا وهولندا وبدأ التدريب على ملاعب مركز شباب الجزيرة في ١٧ يوليو الماضي.