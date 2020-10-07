قبل مواجهة البنك الأهلي.. جمهور بني سويف يؤازر الفريق "فيديو"

تجمع عدد من جماهير نادي بنى سويف الرياضي ظهر اليوم الأربعاء أمام فندق الإقامة الخاص بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف ، وذلك لمؤازرة فريقها قبل مواجهة البنك الأهلي بالجولة الحادية والعشرين بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، والمقرر لها الثالثة من عصر اليوم بملعب البنك الأهلي.
وهذا اللقاء صعب للغاية للطرفين حيث يحتاج فريق بنى سويف لنقاط اللقاء من أجل حسم الصعود للممتاز دون الانتظار للجولة الأخيرة.
يحتل فريق بنى سويف المركز الأول برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.
يدير لقاء البنك الأهلي وبني سويف الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني.
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