أحمد الشيخ يحتفل باستقبال مولوده الثاني

احتفى أحمد الشيخ لاعب الأهلي بمولوده الجديد عبر حسابه الشخصي انستجرام.
ونشر صورة تجمعه مع زوجته ندى، وعلق قائلا: "مرحبا اميرتي كايلا".
أكد أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، أنه يعد جماهير فريقه بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ عام 2013.
وقال الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لي الشرف للعب بالنادي الأهلي، ولكن لدي مشكلة بسيطة في عقدي وأخذت عهدا من محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحلها".
وأكمل: "عندي استعداد ألعب للأهلي بدون عقد إلا إذا رغب الأهلي في رحيلي".
واختار الشيخ، محمد الشناوي حارس مرمى فريقه نجم الموسم هذا الموسم، لتألقه خلال المباريات وقيادة فريقه للتتويج ببطولة الدوري.
واعتبر الشيخ أن عودة اللاعبين المصابين تعد نقطة قوة للفريق لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة بالموسم.
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