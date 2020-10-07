ذا صن: ميسي وكريستيانو فقط يتفوقان على نجم مانشستر يونايتد الجديد

نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية تقريرًا عن النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بعد انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي أفادت به إلى كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم ولا يتفوق عليه سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصلت الصحيفة من خلال التقرير عن كافاني أنه سجل العديد من الأهداف خلال مشاركاته في كل البطولات التي لعبها مع أنديته السابقة.

ورصدت الصحيفة من خلال التقرير أكثر خمسة لاعبين سجلوا أهداف في الدوريات الكبرى والذي جاء كافاني من ضمنهم في المركز الثالث وجاء الترتيب كالتالي:,

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني شارك في 450 مباراة وسجل 432 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي شارك في 433 مباراة وسجل 416 هدفا

3- الأوروجوياني ادينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الجديد شارك في 413 مباراة وسجل 250 هدفا

4- الارجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي شارك في 413 مباراة وسجل 248 هدفا

5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إي سي ميلان الإيطالي شارك 330 مباراة وسجل 245 هدفا

وقد أعلن نادي مانشستر يونايتد مؤخرا التعاقد مع إدينسون كافاني لتدعيم الخط الهجومي بالفريق مجانًا بعدما كان اللعب الأوروجوياني يجد صعوبة في الانضمام لأي ناد بعد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.