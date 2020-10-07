أول تعليق من أمير مرتضى منصور على عصام عبد المنعم بشأن ساسي

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، والذي طالب فيه بطرد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض من مصر، على إثر اعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.

وكتب أمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " للأسف لسه سامع تصريح عصام عبد المنعم بخصوص فرجاني ساسي ورغم اعتراضي على ما فعله ساسي لكنها رياضة ولها قوانين تحكمها!! مستغرب من كم الجهل والعنصرية في تصريحه، عامة أحترم الكبير بشرط أنه يكون هو اصلًا محترم و متزن، المفروض الناس اللي بتفكر بالطريقة دي هما اللي يترحلوا برة مصر".

وشهدت تصريحات عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق الجدل وتداولته العديد من الصحف ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار الغضب لدى جمهور نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا.