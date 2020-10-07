بسبب انشغاله الدائم.. الزمالك يوجه تحذيرا لـ مصطفى محمد

وجه مسؤولو نادي الزمالك تحذيرات امصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بسبب الانشغال بفكرة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد تلقي اللاعب عروضًا خارجية مؤخرًا، تأتي تحذيرات مسؤولي النادي في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني في تركيز اللاعب مع الفريق بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الزمالك وعد اللاعب بالموافقة على احترافه في نهاية الموسم على أن يستغل النادي المقابل المادي من بيعه لتدعيم خط الهجوم بلاعب أجنبي متميز في الفترة المقبلة.

ويعتمد الفريق الأبيض على اللاعب بصورة أساسية في هجوم القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء الخميس المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.